17 Tote bei Unwettern in Pakistan

In Pakistan sind bei tagelangem Starkregen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Die Toten und Verletzten in der östlichen Stadt Lahore wurden vor allem aus Gebäuden geborgen, deren Dächer in Folge der Regenfälle eingestürzt waren. Es werden weitere Opfer befürchtet, wie ein Sprecher der Rettungsdienste am Donnerstag sagte.

