17 Tote in Mexiko durch gepanschten Schnaps

In Mexiko sind 17 Menschen nach dem Konsum von verunreinigtem Schnaps gestorben. Die Verwaltung der Gemeinde Chiconcuautla im Bundesstaat Puebla erklärte daraufhin einen Gesundheitsnotstand. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, vorerst keine alkoholischen Getränke mehr zu konsumieren oder zu verkaufen. Die genaue Ursache der Todesfälle werde noch untersucht, wurde mitgeteilt.

Wer am vergangenen Wochenende Refino - eine in kleinen Mengen destillierte Art Agavenschnaps - getrunken habe und Kopfschmerzen oder Schwindelgefühle habe oder sich übergeben müsse, solle sich sofort in die nächstgelegene Klinik begeben, hieß es. Chiconcuautla ist eine indigen geprägte, arme Gemeinde von rund 17.000 Einwohnern. Sie liegt in einer gebirgigen Region rund 200 Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt.

Quelle: Apa/Dpa