17 Tote nach Brand in Benzindepot in Jakarta

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist die Zahl der Toten nach dem Feuer in einem Benzindepot auf 17 gestiegen. Darunter befanden sich mindestens zwei Kinder. 51 Menschen seien verletzt worden, die meisten von ihnen schwer, berichtete die Nachrichtenagentur Antara am Samstag unter Berufung auf Behörden. Der staatliche Energiekonzern Pertamina kündigte Geld für die Familien der Opfer und für Anrainer an.

BILD: SN/APA/AFP/ADITYA AJI Die Brandursache ist noch unklar