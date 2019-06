17 Tote nach Gebäudeeinsturz in Kambodscha

Nach dem Einsturz eines Rohbaus in Kambodscha ist die Zahl der Toten auf 17 gestiegen. 24 Menschen wurden Behördenangaben zufolge verletzt, einige von ihnen schwer. Das siebenstöckige Gebäude war am Samstag in der Früh im Küstenort Sihanoukville eingestürzt. Mehr als tausend Menschen suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Vier Menschen wurden im Zusammenhang mit dem Unglück festgenommen.

SN/APA (AFP)/SUN RETHY KUN Noch immer wird fieberhaft nach Überlebenden gesucht