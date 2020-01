176 Tote bei Flugzeugabsturz im Iran

Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Mittwoch in der Früh in der Nähe des Imam-Khomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen alle Insassen ums Leben. Laut der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines waren 167 Passagiere und neun ukrainische Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug.

SN/APA (ISNA)/ROHHOLLAH VADATI Das Flugzeug stürzte in ein offenes Feld