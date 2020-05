179 Todesopfer in Italien in 24 Stunden

In Italien wurden für ein 24-Stunden-Fenster am Montag 179 Coronavirus-Todesopfer gemeldet. Das sind 14 mehr als am Vortag. Die Zahl der Gestorbenen stieg seit Beginn der Pandemie in Italien am 20. Februar auf insgesamt 30.739, jene der aktiv Infizierten fiel von 83.324 auf 82.488, teilte der italienische Zivilschutz mit.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Zahl der Genesenen stieg auf 106.587