18-Jährige gibt Protesten gegen die Waffengewalt ein Gesicht

Emma Gonzalez überlebte das Massaker von Parkland. Nun erhebt sie ihre Stimme und wehrt sich gegen den Waffen-Wahn in den USA. Sie ist nicht allein.

Als vergangenen Mittwoch die Sirenen der Marjory Stoneman Douglas High School losgingen, saß Emma Gonzalez im abgedunkelten Auditorium ihrer Schule. Die 18-Jährige hielt den Alarm für eine Übung, bis sie Schüsse und Schreie hörte. Während sie auf dem Boden kauerte, tötete in den Fluren des Gebäudes ein 19-Jähriger mit einem Schnellfeuergewehr wehrlose Menschen. Sechs Minuten später waren drei Lehrer und 14 Schüler tot - darunter ein Bekannter von Gonzalez.

Den Schock und die Trauer merkte man Gonzalez noch an, als sie am nächsten Tag von CNN-Starmoderator Anderson Cooper interviewt wurde. Doch die Schülerin will sich nicht länger wegducken. "Ich werde das nicht vergessen", erklärte sie mit fester Stimme. "Die Frage, wie man so etwas verhindern kann, wird ein großer Teil meines Lebens sein." Eine Woche später ist die junge Frau mit den kurz rasierten Haaren, die Politik als Hauptfach für ihre College-Qualifikation im Sommer gewählt hat, in den ganzen USA bekannt. Am Samstag hielt sie bei der Gedenkfeier in Parkland in Florida eine ebenso kämpferische wie ergreifende Rede. Tags darauf sah man sie beim Sender MSNBC. Am Montag war sie zu Gast im amerikanischen Frühstücksfernsehen.

Leidenschaftlich kämpft sie für schärfere Waffengesetze und geht Präsident Donald Trump an. Im Netz wird sie gefeiert. Gonzalez ist zum Gesicht einer neuen Protestbewegung in den USA geworden. "Das ist jetzt meine ganze Welt", sagte sie der "New York Times". "Ich kann es mir nicht länger erlauben, zu schweigen." Also redet sie - schnörkellos und scharf. Den Waffennarren, die nun alle möglichen Ausflüchte erfinden, weshalb die laxen Auflagen für den Verkauf halb automatischer Gewehre nichts mit dem Blutbad zu tun haben, ruft sie ein "Bullshit" entgegen. Und gegen Politiker, die Spenden von der mächtigen Waffenlobby NRA akzeptieren, lässt sie ihre Zuhörer die Verwünschung "Schande über dich!" skandieren. Für die Reaktion von Trump auf das Massaker hat sie nur ein Wort übrig: "Erbärmlich!"

Gonzalez ist nicht allein. Auch viele andere Schüler der Stoneman-Douglas-Schule melden sich lautstark zu Wort. Am Dienstag wollten sie mit dem Bus in die Landeshauptstadt Tallahassee fahren, um für strengere Waffengesetze zu demonstrieren. Am 24. März soll es in Washington einen "Marsch für unsere Leben" geben. Anders als nach dem Massaker an der Grundschule in Sandy Hook 2012, als die Eltern den Verlust ihrer Kinder beklagten, nehmen dieses Mal die Jugendlichen die Sache selbst in die Hand. Alle Aktivisten sind nach dem Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999 geboren, der die Gefährdung der Bildungsanstalten erstmals ins öffentliche Bewusstsein brachte.

Seither gehören Amoklauf-Übungen in den USA zum Schulalltag. Vielerorts gibt es Metalldetektoren und Sicherheitskräfte an den Türen. Im Internet kann man kugelsichere Schülerrucksäcke kaufen. Doch trotz lautstarker Bekenntnisse, dass sich eine Tragödie wie in Columbine nie wiederholen dürfe, gab es seither nach einer Statistik der "Washington Post" 170 weitere Schul-Schießereien, mehr als 150.000 Schüler wurden Augenzeuge des Horrors. Die öffentliche Reaktion nach diesen Massakern lief bisher immer nach demselben Muster ab: Die Demokraten forderten schärfere Waffengesetze, die Republikaner empörten sich über die "politische Instrumentalisierung" einer Tragödie und boten "Gedanken und Gebete" an.

Doch dieses Mal ist etwas anders. Die Waffenlobby NRA ist seit einer Woche auf Tauchstation. Trump erwägt zumindest kleinere Gesetzesänderungen. Das dürfte noch taktisch motiviert sein. Aber die Entschiedenheit des Schülerprotestes ist für die Politik schwer zu kalkulieren. Junge Wähler wie Emma Gonzalez sollte man nicht unterschätzen. "Wenn der Präsident mir etwas von einer furchtbaren Tragödie erzählen sollte, die niemals hätte passieren dürfen, würde ich ihn sehr gern fragen, wie viel Geld er von der Waffenlobby NRA erhalten hat", hat sie angekündigt.

(SN)