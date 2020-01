18. Jänner 2020 - Unser heutiges Bild des Tages wurde von SN-Fotoblogger "Franz Miklis - Gipfelblick" im Schöne-Heimat-Blog veröffentlicht. Es trägt den Titel "Blick in die unberührte Welt der Hohen Tauern" und wurde am Maurerkogel (Zell am See/Kaprun) in Blickrichtung Großvenediger aufgenommen. Nach Neuschnee (und Regen in tiefen Lagen) am Wochenende wird sich das Wetter in der nächsten Woche wieder wie auf diesem herrlichen Bild präsentieren.

SN/schöne heimat 18. Jänner 2020 – Unser heutiges Bild des Tages wurde von SN-Fotoblogger „Franz Miklis - Gipfelblick“ im Schöne-Heimat-Blog veröffentlicht. Es trägt den Titel „Blick in die unberührte Welt der Hohen Tauern“ und wurde am Maurerkogel (Zell am See/Kaprun) in Blickrichtung Großvenediger aufgenommen. Nach Neuschnee (und Regen in tiefen Lagen) am Wochenende wird sich das Wetter in der nächsten Woche wieder wie auf diesem herrlichen Bild präsentieren.