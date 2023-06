18 Jahre Haft für Franzosen für Mord an Ex-Freundin

In Nordfrankreich ist ein Mann wegen Mordes an seiner 15-jährigen, schwangeren Ex-Freundin in der Nacht von Freitag auf Samstag zu 18 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige beteuerte nach Bekanntgabe des Urteils in Beauvais seine Unschuld: "Sie irren sich! Ich bin unschuldig!" Das Jugendgericht gab damit nicht dem Antrag des Staatsanwalts statt, die Strafmilderung wegen Minderjährigkeit aufzuheben und den Mann mit 30 Jahren Haft zu bestrafen.

BILD: SN/APA/AFP/FRANCOIS NASCIMBENI Angehörige und Bekannte des Todesopfers vor der Gerichtsverhandlung