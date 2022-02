18 Menschen in den USA auf Eisscholle gestrandet

Die US-Küstenwache hat 18 Menschen von einer treibenden Eisscholle gerettet, die sich kurz zuvor auf einem See an der Grenze zu Kanada gelöst hatte. Sieben Menschen seien per Helikopter, die übrigen mit Booten in Sicherheit gebracht worden, wie die Behörde am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Alle seien unverletzt.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Von Hubschrauber entdeckt