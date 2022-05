18 Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Bei einer heftigen Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens 18 Menschen getötet. Dutzende weitere wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück in der kubanischen Hauptstadt am Freitag verletzt. Mutmaßliche Unglücksursache ist ein Gasleck.

SN/APA/AFP/ADALBERTO ROQUE Große Teile der Fassade wurden zerstört