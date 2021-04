18 Tote bei Schlammlawine in Indonesien

Mindestens 18 Menschen sind durch eine Schlammlawine vom Vulkan Lewotolo auf der indonesischen Insel Lembata östlich von Bali getötet worden. Weitere 62 Menschen würden vermisst, nachdem ihre Dörfer und Häuser am Sonntag nach heftigen Regenfällen von den Muren getroffen worden seien, sagte Thomas Ola, der Vorsitzende des Bezirks Lembata in der Provinz Ost-Nusa Tenggara, der dpa am Montag. "14 Dörfer sind immer noch vollkommen abgeschnitten, die Straßen sind unzugänglich."

SN/APA (AFP)/HANDOUT Meherer Dörfer wurden getroffen