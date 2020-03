19. März 2020 - das Bild des Tages

19. März 2020: Ein Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten - das olympische Feuer brennt. Am Donnerstag wurde es in Athen im Rahmen einer Zeremonie im kleinen Rahmen an die Organisatoren der kommenden Sommerspiele in Tokio übergeben. Trotz Coronakrise sind diese noch nicht abgesagt. Das Feuer wird in einer Sonderlampe per Flugzeug nach Japan transportiert. Dort ist vor der Eröffnung am 24. Juli ein verkürzter Fackellauf geplant.

SN/APA/AFP/POOL/ARIS MESSINIS 19. März 2020: Ein Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten – das olympische Feuer brennt. Am Donnerstag wurde es in Athen im Rahmen einer Zeremonie im kleinen Rahmen an die Organisatoren der kommenden Sommerspiele in Tokio übergeben. Trotz Coronakrise sind diese noch nicht abgesagt. Das Feuer wird in einer Sonderlampe per Flugzeug nach Japan transportiert. Dort ist vor der Eröffnung am 24. Juli ein verkürzter Fackellauf geplant.