19 Tote bei Zusammenstoß von Bus mit Lkw im Senegal

Wenige Tage nach einem schweren Busunfall mit 40 Toten sind bei einem erneuten Verkehrsunglück im Senegal 19 Menschen ums Leben gekommen. In der Nähe der Stadt Sakal im Norden des Landes sei ein Bus mit einem Lastwagen zusammengestoßen, sagte Feuerwehrmann Chef Papa Ange Michel Diatta. Demnach wurden 24 weitere Menschen verletzt. Verkehrsunfälle sind im Senegal häufig. Experten machen dafür vor allem den schlechten Zustand der Straßen und marode Fahrzeuge verantwortlich.

Nach Angaben der Weltbank gibt es in dem westafrikanischen Land jährlich 24 Verkehrstote pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In der Europäischen Union sind es sechs Verkehrstote pro 100.000 Einwohner, in der Schweiz sogar nur zwei.

Erst am 8. Jänner waren bei einem Busunglück im Zentrum des Landes 40 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Präsident Macky Sall hatte daraufhin drei Tage Staatstrauer ausgerufen. Zudem kündigte er "harte Maßnahmen" zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an.

Als erste Schritte wurden Nachtfahrten von Bussen sowie der Import gebrauchter Reifen verboten. Das Tempolimit für Fahrzeuge, die Güter oder Menschen transportieren, soll zudem auf 90 km/h gesenkt werden.