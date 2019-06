2.373 Eichhörnchen leben in New Yorks Central Park

Die grauen Eichhörnchen im Central Park gehören zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen von New York - und sind jetzt erstmals gezählt worden: 2.373 Grauhörnchen leben demnach in dem etwa 350 Hektar großen Park mitten in Manhattan, teilte der Verein Squirrel Census in der Nacht auf Freitag in seinem ersten Bericht mit.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/TIMOTHY A. Der Park auf der Insel Manhattan ist als Erholungsgebiet essenziell