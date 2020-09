2.500 Studenten in der Schweiz in Quarantäne

In der Schweiz muss ein ganzer Bachelor-Studiengang wegen rund einem Dutzend Corona-Infektionen in Quarantäne. Betroffen sind 2.500 Studentinnen und Studenten der renommierten Hotelfachschule EHL in Lausanne, wie die Behörden des Kantons Waadt am Mittwochabend mitteilten.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Cluster in renommierter Hotelfachschule EHL