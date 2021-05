20 Jahre Haft für französischen Ex-Soldaten wegen Mordes

In einem Aufsehen erregenden Mordprozess ist ein Ex-Soldat in Frankreich zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 38-jährige Nordahl L. wurde am späten Dienstagabend des Mordes an einem jungen Soldaten für schuldig befunden, wie französische Medien aus dem Gerichtssaal in Chambéry berichteten. Es wurde eine sogenannte Sicherungszeit für zwei Drittel der Haftstrafe angeordnet - während dieser Zeit ist keine Entlassung möglich.

SN/APA/AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Nordahl L. wird in Chambery abgeführt