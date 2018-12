200 Drohnen-Sichtungen am Flughafen Gatwick untersucht

Die britische Polizei geht Medienberichten zufolge etwa 200 Drohnen-Sichtungen am Londoner Großflughafen Gatwick nach. Die Polizei habe dazu bereits knapp 70 Aussagen - darunter auch vom Flughafenpersonal - eingeholt, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Montag. Außerdem untersuchen die Ermittler eine zerstörte Drohne, die am Samstag am siebentgrößten Flughafen Europas entdeckt worden war.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Mehr als 200 Drohnen wurden gesichtet