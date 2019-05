Um eine Geldstrafe zu vermeiden, bearbeitete ein Autofahrer ein Radargerät mit einem Akkubohrer und wollte es dann mit Benzin füllen und anzünden. Polizisten ertappten den 54-Jährigen auf frischer Tat. Wie am Dienstag bekannt wurde, war der Österreicher in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn 93 in Richtung Rosenheim mit mehr als 200 km/h unterwegs, als er geblitzt wurde. Erlaubt sind dort wegen einer Baustelle nur 60 km/h.

Quelle: SN, Apa, Dpa