200 Schuhe von US-Designer Abloh für Millionen versteigert

Nach dem Tod des US-Designers Virgil Abloh sind 200 von ihm entworfene Paar Schuhe in New York für insgesamt mehr als 25 Millionen Dollar (etwa 22 Millionen Euro) versteigert worden. Die 200 Paare des erstmals veröffentlichten Sneakers "Air Force 1", die Abloh für die Modemarken Nike und Louis Vuitton entwarf, hätten bei der Auktion am Mittwoch insgesamt 25,3 Millionen Dollar eingebracht - und damit mehr als achtmal so viel wie im Vorfeld geschätzt.

"Air Force 1"-Sneaker brachten über 25 Millionen Dollar ein