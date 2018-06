200 Vermisste nach Vulkanausbruch in Guatemala

Zwei Tage nach dem verheerenden Vulkanausbruch in Guatemala werden noch fast 200 Menschen vermisst. Der Verbleib von insgesamt 192 Menschen sei unklar, teilte der Katastrophenschutz des mittelamerikanischen Landes am Dienstag mit. Der Feuervulkan war zunächst am Sonntag ausgebrochen, am Dienstag ereignete sich erneut eine heftige Explosion - die Zahl der Toten stieg auf mindestens 73.

Die Lavamassen ergossen sich über eine Strecke von acht Kilometern und zerstörten zwei Ortschaften nahezu vollständig. Rauchsäulen waren bis zu zehn Kilometer in die Atmosphäre aufgestiegen. Der Katastrophenschutz richtete eine Homepage ein, auf der Menschen als vermisst gemeldet werden können. Es war der schwerste Ausbruch des Feuervulkans seit 40 Jahren. In der Nähe des Bergs liegt auch die bei Touristen beliebte Stadt Antigua mit ihren Gebäuden aus der spanischen Kolonialzeit. Der Volcan de Fuego ist einer von drei aktiven Vulkanen in dem mittelamerikanischen Land. Seit 2002 zeigt der etwa 3.700 Meter hohe Berg wieder eine verstärkte Aktivität. Erst im Mai war der Vulkan ausgebrochen und hatte eine Schlammlawine ausgelöst. (Apa/Dpa)