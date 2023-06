20.000 Menschen an Vulkan auf Philippinen evakuiert

Rund um den Lava speienden Vulkan Mayon auf den Philippinen haben die Behörden mittlerweile mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Menschen seien in mehr als zwei Dutzend Evakuierungszentren untergebracht worden, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Das rotglühende Spektakel rund um den Krater des 2.460 Meter hohen Feuerbergs lockt unterdessen immer mehr Schaulustige an.

BILD: SN/APA/AFP/CHARISM SAYAT Rotglühendes Spektakel bei Vulkanausbruch auf den Philippinen