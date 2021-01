2020 wärmstes Jahr in Europa seit Aufzeichnungsbeginn

Das Jahr 2020 war in Europa so warm wie kein anderes seit Beginn der Aufzeichnungen. Weltweit gesehen sei 2020 genauso warm gewesen wie das bisherige Rekordjahr 2016. Das teilte der europäische Copernicus-Klimawandeldienst am Freitag in London mit. Mit dem Jahr 2020 wurde der Auswertung zufolge außerdem die wärmste bisher aufgezeichnete Dekade beendet. Im Vergleich zum bisherigen europäischen Rekordjahr 2019 war das Vorjahr um 0,4 Grad wärmer.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Vorjahr im Schnitt 0,4 Grad wärmer als bisheriges Rekordjahr 2019