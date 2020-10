2020 weltweit wärmster September seit Jahrzehnten

Der September 2020 war weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen des europäischen Copernicus-Klimawandeldienstes. Die Temperaturen lagen demnach im Durchschnitt 0,05 Grad höher als im September 2019, der bisher als der wärmste galt. Auffällig warm war es etwa in der Arktis, in Teilen Südamerikas und in Australien, wie der Dienst am Mittwoch im englischen Reading mitteilte. Er wertete hierfür seine eigenen Datensätze seit 1979 aus.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Christoph S Der Klimawandel lässt die Temperaturen steigen