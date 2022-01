2021 war eines der sieben wärmsten Jahre

Das vergangene Jahr war das siebente Jahr in Folge mit Temperaturen, die mehr als ein Grad über dem vorindustriellen Niveau lagen. 2021 war gemessen an der globalen Durchschnittstemperatur zudem eines der sieben heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als hundert Jahren, wie die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf berichtete. Die hohen Temperaturen kamen demnach 2021 zustande, obwohl das Jahr durch das Wetterphänomen La Niña geprägt war.

SN/APA/BC Wildfire Service/- 2021 unter anderem Rekordtemperaturen und Waldbrände in Kanada