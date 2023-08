21-Jährige in Südtirol getötet: Ex-Freund festgenommen

Eine 21-Jährige ist am Sonntag in der Südtiroler Ortschaft Schlanders im Vinschgau tot in der Wohnung ihres Ex-Freundes aufgefunden worden. Die Frau hatte zahlreiche Stichwunden am Körper, berichteten Südtiroler Medien. Der 28-jährige Ex-Partner geriet ins Visier der Ermittler und wurde schließlich kurz vor der österreichischen Grenze am Reschenpass durch Schüsse auf sein Auto aufgehalten und festgenommen. Er zeigte sich bisher zur Tat nicht geständig.

BILD: SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Die Carabinieri nahmen am Reschenpass einen Morverdächtigen fest