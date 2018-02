Olympische Träume in rot-weiß-rot, ein US-Präsident, der mal wieder das Thema verfehlt und ein Rekordhalter, der keiner mehr sein will - in den Bildern vom Donnerstag.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT 22. Februar 2018 – Goldtraum: Anna Gasser hat dem Erwartungsdruck standgehalten und am Donnerstag die erhoffte Goldmedaille geholt. Zu Beginn der Spiele im stark vom Wind beeinträchtigten Slopestyle-Bewerb mit Rang 15 noch schwer enttäuscht, wurde die Snowboarderin im Big Air ihrer Favoritenrolle gerecht. SN/APA/HELMUT FOHRINGER 22. Februar 2018 – Himmlisch: Die Kärntnerin Anna Gasser flog zu ihrem ersten Gold. SN/APA/HELMUT FOHRINGER 22. Februar 2018 – Für Österreichs Sportlerin des Jahres ist der Olympiasieg der größte Erfolg ihrer Karriere. SN/APA/HANS KLAUS TECHT 22. Februar 2018 – Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren hat Marcel Hirscher bei einem Slalom nicht das Ziel erreicht. Dass der Ausfall nun ausgerechnet bei Olympia passierte, mag bitter sein. Die bereits gewonnenen zwei Goldmedaillen werden ihn aber darüber hinweg trösten. Auf die Frage, was er nun als nächstes machen werde, antwortete Hirscher jedenfalls bodenständig mit: „Wäsche waschen.“ SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI 22. Februar 2018 – Auf dieses Siegertrio hätte vor dem Olympischen Slalom-Bewerb wohl auch niemand getippt: Andre Myhrer vor Ramon Zenhäusern und Michael Matt hießen die drei Medaillengewinner, weil neben Hirscher auch der Halbzeitführende Henrik Kristoffersen patzte. SN/AP 22. Februar 2018 – Der Jüngste hebt ab: Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber und Mario Seidl haben sich auch in Pyeongchang als Medaillengaranten erwiesen und Bronze geholt. Als beste Springer mussten die ÖSV-Athleten in der 4x5-km-Langlauf-Staffel nur Topfavorit Deutschland und Norwegen den Vortritt lassen. Für Teamküken Mario Seidl gab es bei der Medaillenzeremonie kein Halten mehr. SN/AP 22. Februar 2018 – Die Trump-Logik: Nach dem Schulmassaker von Florida mit 17 Toten empfing US-Präsident Donald Trump nun Angehörige und Überlebende in Washington. Während der Ruf nach strengeren Waffengesetzen immer lauter wird, überraschte Trump mit dem Vorschlag, doch die Lehrer zu bewaffnen. „Eine schreckliche Idee“, sagte einer der Überlebenden, „soweit mir bekannt ist, sollten Lehrer Pädagogen sein.“ SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY 22. Februar 2018 – Lautstark: Zeitgleich hatten mehrere hundert protestierende Schüler vor dem Weißen Haus für ein strengeres Waffengesetz demonstriert. Auch in Florida gingen Hunderte auf die Straße. SN/APA/AFP/ULISES RUIZ 22. Februar 2018 – Laut Guinness Buch der Rekorde war er 2017 der schwerste Mann der Welt: Der Mexikaner Juan Pedro Franco, der 595 Kilogramm auf die Waage brachte, hat nach zwei Operationen und einer medizinischen Behandlung inzwischen 250 Kilogramm abgenommen und träumt davon, eines Tages wieder gehen zu können.