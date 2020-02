22. Februar 2020: Während hierzulande die Faschingssaison gerade losgeht, feiert sich Brasilien schon einmal in Ekstase. Auf diesem Floß präsentieren Tänzer der Tom Maior Sambaschule ihr Können bei einem Umzug in Sao Paulo. Behörden warnen unterdessen vor einem möglichen Ausbruch des Coronavirus in Brasilien, da beim Karneval zu vieles erlaubt sei.

SN/AP 22. Februar 2020: Während hierzulande die Faschingssaison gerade losgeht, feiert sich Brasilien schon einmal in Ekstase. Auf diesem Floß präsentieren Tänzer der Tom Maior Sambaschule ihr Können bei einem Umzug in Sao Paulo. Behörden warnen unterdessen vor einem möglichen Ausbruch des Coronavirus in Brasilien, da beim Karneval zu vieles erlaubt sei.