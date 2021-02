23 Festnahmen bei Schlag gegen Cosa Nostra auf Sizilien

Im Rahmen einer ausgedehnten Anti-Mafia-Razzia sind am Dienstag auf Sizilien 23 Personen festgenommen worden. Dabei handelt es sich um Bosse einflussreicher Clans der Cosa Nostra in den Provinzen von Trapani und Agrigent, teilten die Anti-Mafia-Behörden von Palermo am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Auch gegen Polizeifunktionäre wird ermittelt