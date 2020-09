23-Jähriger stirbt bei Stierhatz in Südfrankreich

Bei einer Stierhatz in Südfrankreich ist ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Stierkämpfer wurde in der Arena der Gemeinde Vallabregues nördlich von Arles von einem Tier tödlich verletzt, wie sein Verband am Freitag mitteilte. Er sei nach mehreren Versuchen der Wiederbelebung im Krankenhaus von Nimes gestorben.

SN/APA (AFP/Archiv)/BORIS HORVAT Die Stierhatz ist Teil der Folklore in Arles