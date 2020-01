23. Jänner 2020: Die Spitzen der EU haben am Donnerstag anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenkens in Israel zum gemeinsamen Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus in Europa und die "Erinnerung an die Shoah" aufgerufen. "Wir können die Geschichte nicht ändern, aber die Lehren aus der Geschichte können uns verändern", heißt es in einem gemeinsamen Statement.

SN/AP 23. Jänner 2020: Neben den Staats- und Regierungschefs der EU haben auch Prinz Charles und Chef Rabbiner Ephraim Mirvis Yad Vashem anlässlich des 75. Gedenktages der Befreiung von Auschwitz besucht.