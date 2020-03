Auch an diesem Tag geht an der Coronakrise kein Weg vorbei. Wir haben uns für dieses Bild eines älteren Paares in Harare (Zimbabwe) entschieden, weil es seine vertraute Verbundenheit so deutlich nach außen trägt. Daran kann ein Mundschutz nichts ändern - und offenbar an der Haltung des Gentleman auch nicht.

SN/AP 23. März 2020: In Zimbabwe ist die Coronakrise erst am Anfang. Dieses Pärchen trotzt in Harare mit Haltung - und Vorsichtsmaßnahmen - den negativen Schlagzeilen.