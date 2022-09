23 Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar in Vietnam sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen wurden nach Behördenangaben in der Nacht auf Mittwoch verletzt, als die Bar in Thuan An, einer Vorstadt der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt, vermutlich nach einem Kurzschluss in Brand geriet. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauerte noch an.

SN/APA/AFP/STR Brand in einer Karaokebar