24. Februar 2020 - das Bild des Tages

SN/APA/AFP/ANDREA PATTARO 24. Februar 2020 – Privatkarneval: Einer der Höhepunkte im touristischen Geschehen in Italien findet nicht statt – der berühmte Karneval von Venedig musste ja wegen der um sich greifenden Coronavirus-Epidemie abgesagt werden. Zahlreiche Touristen kamen am Montag aber dennoch in die Lagunenstadt. Statt der in Venedig so oft zu sehenden historischen Pestmasken trugen sie Infektionsschutzmasken der Neuzeit.