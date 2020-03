24. März 2020: In der Halle 10 des Salzburger Messezentrums entsteht ein Notspital für Coronavirus-Patienten, die an einem leichten oder mittelschweren Krankheitsverlauf leiden. Männer der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr halfen am Dienstag, Betten aufzustellen. Zunächst werden 352 Kojen für 704 Patienten vorbereitet. Bei Bedarf kann die Kapazität auf 1600 Plätze ausgebaut werden.

