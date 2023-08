24 Tote bei schwerem Busunfall in Marokko

Bei einem schweren Busunfall im Zentrum Marokkos sind am Sonntag 24 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben lokaler Behörden stürzte der Kleinbus auf dem Weg zum Wochenmarkt der Stadt Demnate in der Provinz Azilal auf einer Bergstraße in einer Kurve um und in eine tiefe Schlucht. Das Fahrzeug wurde Fernsehbildern zufolge komplett zerschmettert. Alle Insassen kamen nach Angaben der Klinik von Demnate ums Leben, darunter zwei Frauen und ein Kind.

Es handelt sich um einen der schwersten Verkehrsunfälle in Marokkos Geschichte. Nach Angaben der Behörden wurden Ermittlungen eingeleitet, um die Umstände des Unfalls aufzuklären. Viele Marokkaner, vor allem aus ärmeren Schichten, nutzen Klein- oder Reisebusse, um sich in den ländlichen und isolierten Gegenden des 37-Millionen-Einwohner-Landes fortzubewegen. Die Straßen in Marokko und anderen Maghreb-Ländern gelten als gefährlich, häufig ereignen sich Unfälle. Erst im März war es nahe der Hauptstadt Rabat zu einem Verkehrsunglück mit fünf Todesopfern und 27 Verletzten gekommen. Im Jahr 2022 waren insgesamt 3.200 Menschen in Marokko bei Verkehrsunfällen gestorben.