25.853 Corona-Neuansteckungen in Italien binnen 24 Stunden

Nachdem am Montag in Italien die Schwelle von 50.000 Todesopfern seit Beginn der Coronavirus-Epidemie im Februar überschritten worden war, ist die Zahl der Toten leicht gesunken. 722 an oder mit Corona-Verstorbene wurden am Mittwoch gemeldet, am Vortag waren es 853, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar in Italien 52.028 Personen mit oder am Coronavirus.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Italien verzeichnete zudem 722 Tote in 24 Stunden