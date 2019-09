Der schwerbehinderte Eric Torell spielte in Malmö mit einer Spielzeugpistole. Als er von Beamten aufgefordert wurde, die Waffe hinzulegen, kam es zur Katastrophe.

Ein Prozess gegen zwei Polizisten hält derzeit Schweden in Atem: Im Sommer 2018 hatten die Beamten in Malmö innerhalb weniger Sekunden 25 Schüsse auf einen Schwerbehinderten abgefeuert. Der 20-Jährige hielt eine Spielzeugpistole in der Hand.

Eric Torell, der ...