27.000 Corona-Neuansteckungen und 504 Todesopfer in Italien

In Italien ist am Montag die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen gesunken. Die Zahl der Neuansteckungen ging in 24 Stunden von 33.979 auf 27.354 zurück. Es gab 504 Tote, 42 weniger als am Vortag. Somit beträgt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 45.773. Innerhalb von 24 Stunden wurde 152.663 Tests durchgeführt, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. 17 Prozent fielen positiv aus.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Zahl der Neuinfektionen ging zurück