Rohes Fest in Kolumbien, Obama beim Interview mit Prinz Harry und wie eine Großmutter in Malaysia der Todesstrafe entkam - in den Bildern des Tages.

SN/APA/AFP/LUIS ROBAYO 27. Dezember 2017 – rohes Fest: In der kolumbianischen Stadt Cali wird auch in diesen Tagen wieder heftig stiergekämpft. Für die Tiere nimmt das archaische Spektakel stets einen letalen Ausgang. Aber auch die Herren Toreros kommen gelegentlich unter die Hörner wie hier der einheimische Kämpfer Sebastian Ritter schmerzhaft zur Kenntnis nehmen muss. SN/AP 27. Dezember 2017 – Farbenpracht: Niendorf, ja da waren wir auch noch nie. Aber es sieht doch ganz hübsch aus, wenn sich kurz vor Sonnenaufgang der Himmel in prächtigen Farben zeigt. Eine Spaziergängerin genießt die Stille an diesem Strandabschnitt der Ostsee im Bundesland Schlesweig-Holstein.- SN/APA/AFP/THE OBAMA FOUNDATION/HO 27. Dezember 2017 – DJ Harry: Noch prominenter geht fast nicht. Ex-US-Präsident Barack Obama gibt Briten-Prinz Harry ein Radiointerview. Der in vielerlei Hinsichten umtriebige Adelige trat in der am Mittwoch ausgestrahlten BBC-Sendung „Today“ als Gastmoderator auf. SN/AP 27. Dezember 2017 – begnadete Körper: So eine Generalaudienz beim Papst bietet immer wieder schöne Bilder. Hier seheh wir Artisten des „Golden Circus“, die ihre Künste dem erstaunt-interessierten Franziskus in der Paul-VI.-Halle im Vatikan darbieten. SN/APA/AFP/MOHD RASFAN 27. Dezember 2017 –erleichtert: Zwei Polizistinnen eskortieren Maria Elvira Pinto Exposto aus einem Gerichtssaal in Shah Alam (Kuala Lumpur/Malaysia). Die Australierin stand wegen des Schmuggels von Crystal Meth vor Gericht. Ihr drohte die Todesstrafe. Doch sie konnte glaubhaft machen, dass ihr die Drogen von einer Online-Bekanntschaft untergeschoben worden waren. Es gab einen Freispruch. SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA 27. Dezember 2017 – Boom: Das ist die 35-jährige Chen Yan, die hier in Schanghai mit ernster Miene in die Kamera blickt. Man möchte meinen, Frau Yan hätte sich ein chinesisches Schriftzeichen ins Gesicht tätowieren lassen. Fehlanzeige: Ein Schönheitschirurg hat die Schnittführung vorgezeichnet. Plastische Chirurgie boomt in China. Die Einkommen steigen, die Einflüsse des Westens auch und viele Chinesen verspüren den Drang, in sozialen Medien besser aussehen zu wollen als von Mutter Natur vorgesehen. Hat Frau Yan das notwendig? SN/APA/AFP/POOL/ALEXANDER NEMENOV 27. Dezember 2017 – strammer Max: Wenn der russische Präsident Wladimir Putin den Raum betritt, ist ihm ohne Wenn und Aber große Ehrerbietung entgegenzubringen. Vor allem dann, wenn man als Wachsoldat im Kreml zum Dienst eingeteilt ist. Und Putin zum Treffen des Staatsrates erscheint.