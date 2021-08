27 Flüchtlinge nach Bootsunglück vor Bangladesch vermisst

27 Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit werden nach einem Bootsunglück vor der Küste Bangladeschs vermisst. 14 weitere Menschen seien im Golf von Bengalen von Fischern gerettet worden, teilte ein Behördensprecher in Bangladesch am Samstag mit. Die insgesamt 41 Männer, Frauen und Kinder an Bord des kleinen Motorbootes hätten versucht, aus einer umstrittenen Flüchtlingsunterkunft von einer Insel auf das Festland zu fliehen.

SN/APA (AFP)/MUNIR UZ ZAMAN In Bangladesch leben mehr als eine Million Rohingya-Flüchtlinge