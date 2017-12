Schneemassen in Nordamerika, Trümmer ohne Ende in Mossul und ein Eisbär, der sich an sein neues Zuhause herantastet - in den Bildern des Tages.

SN/AP 28. Dezember 2017 – Let it snow: Während man hierzulande gerade um Weihnachten meist vergeblich nach Schneefall lechzt, leiden Teile Nordamerikas unter einem heftigen Kälteeinbruch. In der in den USA als „Kältekammer der Nation“ bekannten Kleinstadt International Falls (Bundesstaat Minnesota) nahe der Grenze zu Kanada fiel die Temperatur am Mittwoch auf -38,33 Grad Celsius. In Erie (Bild) im US-Bundesstaat Pennsylvania fielen 165 Zentimeter Schnee. SN/AP 28. Dezember 2017 – Endlich frei: Am Flughafen von Kiew bereiteten in der Nacht zum Donnerstag hunderte Menschen den ersten Heimkehrern einen begeisterten Empfang. Die ukrainische Regierung und die prorussischen Rebellen im Osten des Landes hatten am Mittwoch hunderte Gefangene ausgetauscht. SN/AP 28. Dezember 2017 – Wiederaufbau: Auch Monate nach der Vertreibung der Terrormiliz IS liegt die irakische Stadt Mossul in Trümmern. Die Millionenstadt wieder aufzubauen wird Jahre dauern – und Milliarden kosten. SN/APA/AFP/SHAH MARAI 28. Dezember 2017: Rette sich, wer kann: Vor der Staubwolke davon läuft dieser Mann in Kabul, wo am Donnerstag bei einem Anschlag auf eine Nachrichtenagentur und ein schiitisches Kulturzentrum Dutzende Menschen getötet wurden. Zur Tat bekannte sich die Terrormiliz „Islamischer Staat“. SN/AP 28. Dezember 2017– Perfekte Kulisse: Jetzt wartet dieser Surfer in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles (Californien), nur mehr auf die perfekte Welle... SN/APA/DANIEL ZUPANC 28. Dezember 2017 – Ab ins Wasser: Die vierjährige Eisbärin Nora, die Anfang Dezember aus dem Zoo von Tallinn nach Schönbrunn übersiedelte, hat erstmals die Außenanlage ihres Quartiers im Wiener Tiergarten erkundet. „Nora hat die Freianlage neugierig, aber entspannt erkundet. Sie hat sich in Ruhe umgesehen, alles beschnuppert und sich genüsslich im Rindenmulch gewälzt“, sagte Zoologin Eveline Dungl. Neu waren für die Eisbärin demnach die großen, tiefen Wasserbecken. „Anfangs war Nora skeptisch und ist nur im seichten Wasser gewatet. Wenig später ist sie dann die erste Runde geschwommen“, berichtete Dungl.