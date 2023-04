Bei einem Brand in einem Spital in Peking sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren 26 Patienten, teilte ein Beamter der Stadt Peking am Mittwoch vor Journalisten mit. Das Feuer sei in einem Trakt ausgebrochen, in dem schwerkranke Patienten lagen.

BILD: SN/APA/AFP/GREG BAKER Brand in Pekinger Krankenhaus