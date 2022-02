2G-Regel für Restaurants und Hotels in Tschechien gekippt

Das Oberste Verwaltungsgericht Tschechiens hat am Mittwoch die Anordnung des Gesundheitsministeriums aufgehoben, die den Eintritt in die Gastronomie und in Hotels nur Personen mit vollständiger Impfung oder Genesenen erlaubte. Das Urteil werde aber erst in einer Woche rechtskräftig, damit die Regierung Zeit habe, entsprechend zu reagieren.

