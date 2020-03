3. März 2020 - das Bild des Tages

3. März 2020: Positive Energie schadet in Zeiten wie diesen nicht - der "Positive Energy Club" organisierte für palästinensische Frauen Yoga-Einheiten am Strand in Gaza City. Von politischer Ruhe und Frieden ist die Region noch weit entfernt.

SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED 3. März 2020: Positive Energie schadet in Zeiten wie diesen nie - der „Positive Energy Club“ organisierte für palästinensische Frauen Yoga-Einheiten am Strand in Gaza City. Von politischer Ruhe und Frieden ist die Region noch weit entfernt.