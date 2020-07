3 Mio. Corona-Fälle in Lateinamerika - neuer Rekord in USA

In Lateinamerika und in der Karibik hat die Zahl der Coronavirus-Infektionen die Marke von drei Millionen überschritten. Mehr als die Hälfte der Fälle wurde dabei aus Brasilien gemeldet. In der gesamten Region starben bisher knapp 140.000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Aus den USA wurde mit rund 60.000 ein neuer Höchststand an Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

