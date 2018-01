Herzogin Kate beim Eishockey, ein umstrittener Gast in Wien und ein berühmter Aktivist traut sich in die Tiefe - in den Bildern vom Dienstag.

SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND 30. Jänner 2018 – sportlich: Auch mit kleinem Babybauch macht Herzogin Kate noch eine sportliche Figur. Beim Besuch der britischen Royals am Dienstag in Schweden versuchte sich die 36-Jährige beim Bandy, dem dort beliebten Vorgänger des Eishockeys. SN/AP 30. Jänner 2018 – umstrittener Gast: Ungarns Regierungschef Viktor Orban besuchte heute erstmals Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in dessen neuer Funktion in Wien. SN/APA/AFP/Greenpeace United Kingdom/CHRISTIAN ASLUND 30. Jänner 2018 – berühmter Aktivist: Der spanische Schauspieler Javier Bardem stieg für Greenpeace und eine Kampagne zum Schutz der Antarktis in ein Mini-U-Boot. 270 Meter tief ging es für den Schauspieler. „Ich war begeistert von der Vielfalt der Farben und des Lebens dort unten“, sagte er nach seinem Tauchgang. SN/APA/AFP/PASCAL PAVANI 30. Jänner 2018 – schwindelfrei: Diese Herren auf der Baustelle des Pic du Midi müssen schwindelfrei sein. Der Berg in den französischen Pyrenäen zählt zu den höheren Erdwölbungen. Auf ihm wird eine zwölf Meter lange Plattform errichtet. SN/APA/AFP/VALERY HACHE 30. Jänner 2018 – Xenomorph XX121: So heißt dieser andersartige Zeitgenosse. Manche kennen ihn auch als einen der Hauptprotagonisten des Films „Alien“, dessen erster im Jahr 1979 erschien und die Remakes schier unzählbar werden. Diese Kopie wurde für den Karneval in Nizza gebaut. SN/AP 30. Jänner 2018 – Vorfreude: Diese Guanakos sehen Kamelen sehr ähnlich, sind aber keine. Sie kommen vor allem in Chile vor. Jetzt haben sie allen Grund zur Freude: Die chilenische Regierung verkündete heute, die Fläche geschützter Naturparks in Patagonien erheblich erweitern zu wollen – um 4,5 Millionen Hektar.