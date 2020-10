30 Menschen sterben an gepanschtem Alkohol in Costa Rica

In Costa Rica sind 30 Menschen an einer Methanolvergiftung durch gepanschten Alkohol gestorben. Insgesamt vergifteten sich 65 Menschen, 30 von ihnen starben - 27 Männer und drei Frauen, wie aus einem am Dienstag vorgelegten Bericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Seit Anfang Oktober in der Hauptstadt San Jose die ersten Todesfälle durch Methanolvergiftung gemeldet wurden, sind die Gesundheitsbehörden und die Polizei in Alarmbereitschaft.

Auch aus anderen Teilen des Landes wurden dutzende Fälle gemeldet, in denen nach dem Konsum von Guaro, einem aus Zuckerrohrsaft hergestellten Likör, Verdacht auf Vergiftung bestand. Die Behörden kontrollierten mehr als 300 Hersteller von Guaro und beschlagnahmten rund 16.000 Flaschen des Getränks. Quelle: Apa/Ag.