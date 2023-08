30 Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Pakistan

Bei einer Zugentgleisung in Pakistan sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 80 weitere Passagiere seien bei dem Unglück in der südlichen Provinz Sindh verletzt worden, berichtete der Sender Geo TV am Sonntag. Weitere Todesopfer wurden befürchtet. Zehn Waggons seien entgleist. Rettungskräfte eilten demnach zur Unfallstelle nahe der Stadt Nawabshah. Etwa 1.000 Passagiere reisten mit dem Zug in 17 Abteilen.

BILD: SN/APA/- Mehrere Waggons eines Personenzugs entgleist