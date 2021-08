31 Tote bei Überschwemmungen in türkischer Schwarzmeerregion

In der türkischen Schwarzmeerregion sind 31 Menschen in Zusammenhang mit Überschwemmungen ums Leben gekommen. Zehn Menschen würden im Krankenhaus behandelt, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Freitag mit. Betroffen sind vor allem die drei Provinzen Bartin, Kastamonu und Sinop. Präsident Recep Tayyip Erdogan reiste am Freitag nach Kastamonu und sagte, die zerstörten Orte würden durch "bessere" ersetzt.

SN/APA/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS S Türkischer Präsident Erdogan besuchte Hochwassergebiete